Tokenomik Amiko (AMIKO)

Lihat cerapan utama tentang Amiko (AMIKO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Amiko (AMIKO) Maklumat

Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents.

The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.

Laman Web Rasmi:
https://heyamiko.com/
Kertas putih:
https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf

Amiko (AMIKO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Amiko (AMIKO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.04M
$ 1.04M
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 762.15M
$ 762.15M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.36M
$ 1.36M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00812094
$ 0.00812094
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00135802
$ 0.00135802

Tokenomik Amiko (AMIKO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Amiko (AMIKO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AMIKO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AMIKO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AMIKO, terokai AMIKO harga langsung token!

AMIKO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AMIKO? Halaman ramalan harga AMIKO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.