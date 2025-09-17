Lagi Mengenai AMAPT

Amnis Aptos Harga (AMAPT)

1 AMAPT ke USD Harga Langsung:

$4.42
$4.42$4.42
+1.90%1D
USD
Amnis Aptos (AMAPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:43:43 (UTC+8)

Amnis Aptos (AMAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4.32
$ 4.32$ 4.32
24J Rendah
$ 4.45
$ 4.45$ 4.45
24J Tinggi

$ 4.32
$ 4.32$ 4.32

$ 4.45
$ 4.45$ 4.45

$ 18.83
$ 18.83$ 18.83

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

+0.06%

+1.86%

+1.19%

+1.19%

Amnis Aptos (AMAPT) harga masa nyata ialah $4.42. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMAPT didagangkan antara $ 4.32 rendah dan $ 4.45 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMAPT sepanjang masa ialah $ 18.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.76.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMAPT telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.86% dalam 24 jam dan +1.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amnis Aptos (AMAPT) Maklumat Pasaran

$ 111.46M
$ 111.46M$ 111.46M

--
----

$ 111.48M
$ 111.48M$ 111.48M

25.20M
25.20M 25.20M

25,208,967.9349
25,208,967.9349 25,208,967.9349

Had Pasaran semasa Amnis Aptos ialah $ 111.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMAPT ialah 25.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25208967.9349. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.48M.

Amnis Aptos (AMAPT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Amnis Aptos kepada USD adalah $ +0.081006.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Amnis Aptos kepada USD adalah $ -0.3287339640.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Amnis Aptos kepada USD adalah $ -0.7253852060.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Amnis Aptos kepada USD adalah $ -0.038777571100952.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.081006+1.86%
30 Hari$ -0.3287339640-7.43%
60 Hari$ -0.7253852060-16.41%
90 Hari$ -0.038777571100952-0.86%

Apakah itu Amnis Aptos (AMAPT)

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Amnis Aptos (AMAPT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Amnis Aptos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Amnis Aptos (AMAPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Amnis Aptos (AMAPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amnis Aptos.

Semak Amnis Aptos ramalan harga sekarang!

AMAPT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Amnis Aptos (AMAPT)

Memahami tokenomik Amnis Aptos (AMAPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AMAPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Amnis Aptos (AMAPT)

Berapakah nilai Amnis Aptos (AMAPT) hari ini?
Harga langsung AMAPT dalam USD ialah 4.42 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AMAPT ke USD?
Harga semasa AMAPT ke USD ialah $ 4.42. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Amnis Aptos?
Had pasaran untuk AMAPT ialah $ 111.46M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AMAPT?
Bekalan edaran AMAPT ialah 25.20M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AMAPT?
AMAPT mencapai harga ATH sebanyak 18.83 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AMAPT?
AMAPT melihat harga ATL sebanyak 3.76 USD.
Berapakah jumlah dagangan AMAPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AMAPTialah -- USD.
Adakah AMAPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
AMAPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AMAPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:43:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.