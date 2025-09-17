Amnis Aptos (AMAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.32 $ 4.32 $ 4.32 24J Rendah $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.32$ 4.32 $ 4.32 24J Tinggi $ 4.45$ 4.45 $ 4.45 Sepanjang Masa $ 18.83$ 18.83 $ 18.83 Harga Terendah $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +1.86% Perubahan Harga (7D) +1.19% Perubahan Harga (7D) +1.19%

Amnis Aptos (AMAPT) harga masa nyata ialah $4.42. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMAPT didagangkan antara $ 4.32 rendah dan $ 4.45 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMAPT sepanjang masa ialah $ 18.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.76.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMAPT telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.86% dalam 24 jam dan +1.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amnis Aptos (AMAPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.46M$ 111.46M $ 111.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.48M$ 111.48M $ 111.48M Bekalan Peredaran 25.20M 25.20M 25.20M Jumlah Bekalan 25,208,967.9349 25,208,967.9349 25,208,967.9349

Had Pasaran semasa Amnis Aptos ialah $ 111.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMAPT ialah 25.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25208967.9349. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.48M.