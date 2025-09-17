Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.02 $ 5.02 $ 5.02 24J Rendah $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 24J Tinggi $ 5.18$ 5.18 $ 5.18 Sepanjang Masa $ 19.62$ 19.62 $ 19.62 Harga Terendah $ 0.103468$ 0.103468 $ 0.103468 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +1.25% Perubahan Harga (7D) +1.67% Perubahan Harga (7D) +1.67%

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) harga masa nyata ialah $5.14. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAPT didagangkan antara $ 5.02 rendah dan $ 5.18 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAPT sepanjang masa ialah $ 19.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.103468.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAPT telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +1.25% dalam 24 jam dan +1.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Bekalan Peredaran 2.02M 2.02M 2.02M Jumlah Bekalan 2,016,038.3 2,016,038.3 2,016,038.3

Had Pasaran semasa Amnis Staked Aptos Coin ialah $ 10.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAPT ialah 2.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2016038.3. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.36M.