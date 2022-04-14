Tokenomik Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Tokenomik Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Lihat cerapan utama tentang Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Maklumat

stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.

Laman Web Rasmi:
https://amnis.finance/
Kertas putih:
https://docs.amnis.finance/

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M
Jumlah Bekalan:
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
Bekalan Edaran:
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 19.62
$ 19.62$ 19.62
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.103468
$ 0.103468$ 0.103468
Harga Semasa:
$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

Tokenomik Amnis Staked Aptos Coin (STAPT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STAPT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STAPT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STAPT, terokai STAPT harga langsung token!

STAPT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STAPT? Halaman ramalan harga STAPT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.