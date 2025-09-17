Amocucinare (AMORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00561596 $ 0.00561596 $ 0.00561596 24J Rendah $ 0.00644547 $ 0.00644547 $ 0.00644547 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00561596$ 0.00561596 $ 0.00561596 24J Tinggi $ 0.00644547$ 0.00644547 $ 0.00644547 Sepanjang Masa $ 0.01469843$ 0.01469843 $ 0.01469843 Harga Terendah $ 0.00124895$ 0.00124895 $ 0.00124895 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) +9.58% Perubahan Harga (7D) -24.88% Perubahan Harga (7D) -24.88%

Amocucinare (AMORE) harga masa nyata ialah $0.00623434. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMORE didagangkan antara $ 0.00561596 rendah dan $ 0.00644547 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMORE sepanjang masa ialah $ 0.01469843, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00124895.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMORE telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, +9.58% dalam 24 jam dan -24.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amocucinare (AMORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Bekalan Peredaran 937.81M 937.81M 937.81M Jumlah Bekalan 991,669,296.052848 991,669,296.052848 991,669,296.052848

Had Pasaran semasa Amocucinare ialah $ 5.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMORE ialah 937.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991669296.052848. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.15M.