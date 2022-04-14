Tokenomik Amocucinare (AMORE)

Tokenomik Amocucinare (AMORE)

Lihat cerapan utama tentang Amocucinare (AMORE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Amocucinare (AMORE) Maklumat

$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.

Laman Web Rasmi:
https://www.youtube.com/@amocucinare

Amocucinare (AMORE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Amocucinare (AMORE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M
Jumlah Bekalan:
$ 991.67M
$ 991.67M$ 991.67M
Bekalan Edaran:
$ 937.81M
$ 937.81M$ 937.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.92M
$ 5.92M$ 5.92M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01469843
$ 0.01469843$ 0.01469843
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00124895
$ 0.00124895$ 0.00124895
Harga Semasa:
$ 0.00599947
$ 0.00599947$ 0.00599947

Tokenomik Amocucinare (AMORE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Amocucinare (AMORE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AMORE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AMORE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AMORE, terokai AMORE harga langsung token!

AMORE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AMORE? Halaman ramalan harga AMORE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.