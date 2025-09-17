Ample (AMPD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) -0.53% Perubahan Harga (1D) -12.31% Perubahan Harga (7D) -18.42%

Ample (AMPD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMPD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMPD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMPD telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -12.31% dalam 24 jam dan -18.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ample (AMPD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 343.97K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 358.69K Bekalan Peredaran 958.98M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ample ialah $ 343.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMPD ialah 958.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 358.69K.