Ampleforth (AMPL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 24J Rendah $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 24J Tinggi $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Sepanjang Masa $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 Harga Terendah $ 0.155869$ 0.155869 $ 0.155869 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) -1.20% Perubahan Harga (7D) +1.25% Perubahan Harga (7D) +1.25%

Ampleforth (AMPL) harga masa nyata ialah $1.28. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMPL didagangkan antara $ 1.25 rendah dan $ 1.29 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMPL sepanjang masa ialah $ 4.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.155869.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMPL telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan +1.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ampleforth (AMPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.49M$ 26.49M $ 26.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.46M$ 28.46M $ 28.46M Bekalan Peredaran 20.76M 20.76M 20.76M Jumlah Bekalan 22,303,412.93086048 22,303,412.93086048 22,303,412.93086048

Had Pasaran semasa Ampleforth ialah $ 26.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMPL ialah 20.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22303412.93086048. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.46M.