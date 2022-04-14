Tokenomik Ampleforth (AMPL)

Tokenomik Ampleforth (AMPL)

Lihat cerapan utama tentang Ampleforth (AMPL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Ampleforth (AMPL) Maklumat

Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money.

The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.

Laman Web Rasmi:
https://www.ampleforth.org/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view

Ampleforth (AMPL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ampleforth (AMPL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 26.22M
$ 26.22M$ 26.22M
Jumlah Bekalan:
$ 22.68M
$ 22.68M$ 22.68M
Bekalan Edaran:
$ 21.10M
$ 21.10M$ 21.10M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.18M
$ 28.18M$ 28.18M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.07
$ 4.07$ 4.07
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.155869
$ 0.155869$ 0.155869
Harga Semasa:
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

Tokenomik Ampleforth (AMPL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ampleforth (AMPL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AMPL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AMPL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AMPL, terokai AMPL harga langsung token!

AMPL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AMPL? Halaman ramalan harga AMPL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.