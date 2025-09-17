Lagi Mengenai AMPLY

AMPLY Harga (AMPLY)

Tidak tersenarai

1 AMPLY ke USD Harga Langsung:

$0.00188475
$0.00188475$0.00188475
-0.70%1D
mexc
USD
AMPLY (AMPLY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:36:34 (UTC+8)

AMPLY (AMPLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00187863
$ 0.00187863$ 0.00187863
24J Rendah
$ 0.00195292
$ 0.00195292$ 0.00195292
24J Tinggi

$ 0.00187863
$ 0.00187863$ 0.00187863

$ 0.00195292
$ 0.00195292$ 0.00195292

$ 0.116769
$ 0.116769$ 0.116769

$ 0
$ 0$ 0

-1.36%

-0.73%

-14.78%

-14.78%

AMPLY (AMPLY) harga masa nyata ialah $0.00188475. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMPLY didagangkan antara $ 0.00187863 rendah dan $ 0.00195292 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMPLY sepanjang masa ialah $ 0.116769, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMPLY telah berubah sebanyak -1.36% sejak sejam yang lalu, -0.73% dalam 24 jam dan -14.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AMPLY (AMPLY) Maklumat Pasaran

$ 36.20K
$ 36.20K$ 36.20K

--
----

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

19.03M
19.03M 19.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AMPLY ialah $ 36.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMPLY ialah 19.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.90M.

AMPLY (AMPLY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AMPLY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AMPLY kepada USD adalah $ +0.0012899702.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AMPLY kepada USD adalah $ +0.0014752884.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AMPLY kepada USD adalah $ +0.0007013515104147657.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.73%
30 Hari$ +0.0012899702+68.44%
60 Hari$ +0.0014752884+78.28%
90 Hari$ +0.0007013515104147657+59.27%

Apakah itu AMPLY (AMPLY)

Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.

AMPLY (AMPLY) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

AMPLY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AMPLY (AMPLY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AMPLY (AMPLY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AMPLY.

Semak AMPLY ramalan harga sekarang!

AMPLY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AMPLY (AMPLY)

Memahami tokenomik AMPLY (AMPLY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AMPLY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AMPLY (AMPLY)

Berapakah nilai AMPLY (AMPLY) hari ini?
Harga langsung AMPLY dalam USD ialah 0.00188475 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AMPLY ke USD?
Harga semasa AMPLY ke USD ialah $ 0.00188475. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AMPLY?
Had pasaran untuk AMPLY ialah $ 36.20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AMPLY?
Bekalan edaran AMPLY ialah 19.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AMPLY?
AMPLY mencapai harga ATH sebanyak 0.116769 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AMPLY?
AMPLY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AMPLY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AMPLYialah -- USD.
Adakah AMPLY akan naik lebih tinggi tahun ini?
AMPLY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AMPLYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:36:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.