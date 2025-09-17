AMPLY (AMPLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00187863 $ 0.00187863 $ 0.00187863 24J Rendah $ 0.00195292 $ 0.00195292 $ 0.00195292 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00187863$ 0.00187863 $ 0.00187863 24J Tinggi $ 0.00195292$ 0.00195292 $ 0.00195292 Sepanjang Masa $ 0.116769$ 0.116769 $ 0.116769 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.36% Perubahan Harga (1D) -0.73% Perubahan Harga (7D) -14.78% Perubahan Harga (7D) -14.78%

AMPLY (AMPLY) harga masa nyata ialah $0.00188475. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMPLY didagangkan antara $ 0.00187863 rendah dan $ 0.00195292 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMPLY sepanjang masa ialah $ 0.116769, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMPLY telah berubah sebanyak -1.36% sejak sejam yang lalu, -0.73% dalam 24 jam dan -14.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AMPLY (AMPLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Bekalan Peredaran 19.03M 19.03M 19.03M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AMPLY ialah $ 36.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMPLY ialah 19.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.90M.