Amulet Protocol (AMU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00020885 $ 0.00020885 $ 0.00020885 24J Rendah $ 0.00045676 $ 0.00045676 $ 0.00045676 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00020885$ 0.00020885 $ 0.00020885 24J Tinggi $ 0.00045676$ 0.00045676 $ 0.00045676 Sepanjang Masa $ 0.078485$ 0.078485 $ 0.078485 Harga Terendah $ 0.00010889$ 0.00010889 $ 0.00010889 Perubahan Harga (1J) -1.09% Perubahan Harga (1D) +112.59% Perubahan Harga (7D) +57.85% Perubahan Harga (7D) +57.85%

Amulet Protocol (AMU) harga masa nyata ialah $0.0004516. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMU didagangkan antara $ 0.00020885 rendah dan $ 0.00045676 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMU sepanjang masa ialah $ 0.078485, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010889.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMU telah berubah sebanyak -1.09% sejak sejam yang lalu, +112.59% dalam 24 jam dan +57.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amulet Protocol (AMU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 250.10K$ 250.10K $ 250.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 451.60K$ 451.60K $ 451.60K Bekalan Peredaran 553.81M 553.81M 553.81M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Amulet Protocol ialah $ 250.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMU ialah 553.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 451.60K.