Lagi Mengenai AMU

Maklumat Harga AMU

Kertas putih AMU

Laman Web Rasmi AMU

Tokenomik AMU

Ramalan Harga AMU

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Amulet Protocol Logo

Amulet Protocol Harga (AMU)

Tidak tersenarai

1 AMU ke USD Harga Langsung:

$0.0004516
$0.0004516$0.0004516
+112.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Amulet Protocol (AMU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:37:38 (UTC+8)

Amulet Protocol (AMU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00020885
$ 0.00020885$ 0.00020885
24J Rendah
$ 0.00045676
$ 0.00045676$ 0.00045676
24J Tinggi

$ 0.00020885
$ 0.00020885$ 0.00020885

$ 0.00045676
$ 0.00045676$ 0.00045676

$ 0.078485
$ 0.078485$ 0.078485

$ 0.00010889
$ 0.00010889$ 0.00010889

-1.09%

+112.59%

+57.85%

+57.85%

Amulet Protocol (AMU) harga masa nyata ialah $0.0004516. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMU didagangkan antara $ 0.00020885 rendah dan $ 0.00045676 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMU sepanjang masa ialah $ 0.078485, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010889.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMU telah berubah sebanyak -1.09% sejak sejam yang lalu, +112.59% dalam 24 jam dan +57.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amulet Protocol (AMU) Maklumat Pasaran

$ 250.10K
$ 250.10K$ 250.10K

--
----

$ 451.60K
$ 451.60K$ 451.60K

553.81M
553.81M 553.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Amulet Protocol ialah $ 250.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMU ialah 553.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 451.60K.

Amulet Protocol (AMU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Amulet Protocol kepada USD adalah $ +0.00023918.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Amulet Protocol kepada USD adalah $ +0.0007557605.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Amulet Protocol kepada USD adalah $ +0.0011010206.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Amulet Protocol kepada USD adalah $ +0.0002316731367578662.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00023918+112.59%
30 Hari$ +0.0007557605+167.35%
60 Hari$ +0.0011010206+243.80%
90 Hari$ +0.0002316731367578662+105.34%

Apakah itu Amulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Amulet Protocol (AMU) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Amulet Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Amulet Protocol (AMU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Amulet Protocol (AMU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amulet Protocol.

Semak Amulet Protocol ramalan harga sekarang!

AMU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Amulet Protocol (AMU)

Memahami tokenomik Amulet Protocol (AMU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AMU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Amulet Protocol (AMU)

Berapakah nilai Amulet Protocol (AMU) hari ini?
Harga langsung AMU dalam USD ialah 0.0004516 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AMU ke USD?
Harga semasa AMU ke USD ialah $ 0.0004516. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Amulet Protocol?
Had pasaran untuk AMU ialah $ 250.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AMU?
Bekalan edaran AMU ialah 553.81M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AMU?
AMU mencapai harga ATH sebanyak 0.078485 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AMU?
AMU melihat harga ATL sebanyak 0.00010889 USD.
Berapakah jumlah dagangan AMU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AMUialah -- USD.
Adakah AMU akan naik lebih tinggi tahun ini?
AMU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AMUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:37:38 (UTC+8)

Amulet Protocol (AMU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.