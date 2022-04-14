Tokenomik Amulet Protocol (AMU)

Lihat cerapan utama tentang Amulet Protocol (AMU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Amulet Protocol (AMU) Maklumat

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

Laman Web Rasmi:
https://amulet.org/
Kertas putih:
https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper

Amulet Protocol (AMU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Amulet Protocol (AMU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 107.35K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 553.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 193.83K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.078485
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00019383
Tokenomik Amulet Protocol (AMU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Amulet Protocol (AMU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AMU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AMU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AMU, terokai AMU harga langsung token!

