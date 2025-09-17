ANARCHY (ANARCHY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01011476$ 0.01011476 $ 0.01011476 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.85% Perubahan Harga (1D) -1.53% Perubahan Harga (7D) +10.12% Perubahan Harga (7D) +10.12%

ANARCHY (ANARCHY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANARCHY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANARCHY sepanjang masa ialah $ 0.01011476, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANARCHY telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, -1.53% dalam 24 jam dan +10.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANARCHY (ANARCHY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 177.57K$ 177.57K $ 177.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.57K$ 177.57K $ 177.57K Bekalan Peredaran 430.14M 430.14M 430.14M Jumlah Bekalan 430,137,971.851354 430,137,971.851354 430,137,971.851354

Had Pasaran semasa ANARCHY ialah $ 177.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANARCHY ialah 430.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 430137971.851354. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.57K.