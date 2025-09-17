AnchorSwap (ANCHOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.128233$ 0.128233 $ 0.128233 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) -16.65% Perubahan Harga (7D) -16.65%

AnchorSwap (ANCHOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANCHOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANCHOR sepanjang masa ialah $ 0.128233, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANCHOR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan -16.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AnchorSwap (ANCHOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Bekalan Peredaran 94.64B 94.64B 94.64B Jumlah Bekalan 94,638,430,554.6168 94,638,430,554.6168 94,638,430,554.6168

Had Pasaran semasa AnchorSwap ialah $ 4.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANCHOR ialah 94.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 94638430554.6168. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.73K.