Andrea Von Speed (ANDREA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00029053 $ 0.00029053 $ 0.00029053 24J Rendah $ 0.00035724 $ 0.00035724 $ 0.00035724 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00029053$ 0.00029053 $ 0.00029053 24J Tinggi $ 0.00035724$ 0.00035724 $ 0.00035724 Sepanjang Masa $ 0.00381766$ 0.00381766 $ 0.00381766 Harga Terendah $ 0.00002192$ 0.00002192 $ 0.00002192 Perubahan Harga (1J) +1.01% Perubahan Harga (1D) +15.24% Perubahan Harga (7D) +72.43% Perubahan Harga (7D) +72.43%

Andrea Von Speed (ANDREA) harga masa nyata ialah $0.00034323. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANDREA didagangkan antara $ 0.00029053 rendah dan $ 0.00035724 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANDREA sepanjang masa ialah $ 0.00381766, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002192.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANDREA telah berubah sebanyak +1.01% sejak sejam yang lalu, +15.24% dalam 24 jam dan +72.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Andrea Von Speed (ANDREA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 341.53K$ 341.53K $ 341.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 341.53K$ 341.53K $ 341.53K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Andrea Von Speed ialah $ 341.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANDREA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 341.53K.