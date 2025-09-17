Lagi Mengenai ANDREA

Andrea Von Speed Logo

Andrea Von Speed Harga (ANDREA)

Tidak tersenarai

1 ANDREA ke USD Harga Langsung:

$0.00034323
$0.00034323$0.00034323
+15.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Andrea Von Speed (ANDREA) Carta Harga Langsung
Andrea Von Speed (ANDREA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00029053
24J Rendah
$ 0.00035724
24J Tinggi

$ 0.00029053
$ 0.00035724
$ 0.00381766
$ 0.00002192
+1.01%

+15.24%

+72.43%

+72.43%

Andrea Von Speed (ANDREA) harga masa nyata ialah $0.00034323. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANDREA didagangkan antara $ 0.00029053 rendah dan $ 0.00035724 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANDREA sepanjang masa ialah $ 0.00381766, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002192.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANDREA telah berubah sebanyak +1.01% sejak sejam yang lalu, +15.24% dalam 24 jam dan +72.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Andrea Von Speed (ANDREA) Maklumat Pasaran

$ 341.53K
--
$ 341.53K
1.00B
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Andrea Von Speed ialah $ 341.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANDREA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 341.53K.

Andrea Von Speed (ANDREA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Andrea Von Speed kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Andrea Von Speed kepada USD adalah $ +0.0000962047.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Andrea Von Speed kepada USD adalah $ -0.0002608587.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Andrea Von Speed kepada USD adalah $ +0.00022521259692898476.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+15.24%
30 Hari$ +0.0000962047+28.03%
60 Hari$ -0.0002608587-76.00%
90 Hari$ +0.00022521259692898476+190.83%

Apakah itu Andrea Von Speed (ANDREA)

$ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Andrea Von Speed (ANDREA) Sumber

Laman Web Rasmi

Andrea Von Speed Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Andrea Von Speed (ANDREA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Andrea Von Speed (ANDREA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Andrea Von Speed.

Semak Andrea Von Speed ramalan harga sekarang!

ANDREA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Andrea Von Speed (ANDREA)

Memahami tokenomik Andrea Von Speed (ANDREA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANDREA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Andrea Von Speed (ANDREA)

Berapakah nilai Andrea Von Speed (ANDREA) hari ini?
Harga langsung ANDREA dalam USD ialah 0.00034323 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANDREA ke USD?
Harga semasa ANDREA ke USD ialah $ 0.00034323. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Andrea Von Speed?
Had pasaran untuk ANDREA ialah $ 341.53K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANDREA?
Bekalan edaran ANDREA ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANDREA?
ANDREA mencapai harga ATH sebanyak 0.00381766 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANDREA?
ANDREA melihat harga ATL sebanyak 0.00002192 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANDREA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANDREAialah -- USD.
Adakah ANDREA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANDREA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANDREAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Andrea Von Speed (ANDREA) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.