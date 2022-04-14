Tokenomik AndreyWTR (WTR)

Lihat cerapan utama tentang AndreyWTR (WTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

AndreyWTR (WTR) Maklumat

A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.

Laman Web Rasmi:
https://andreywtr.com
Kertas putih:
https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf

AndreyWTR (WTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AndreyWTR (WTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 143.95K
Jumlah Bekalan:
$ 948.56M
Bekalan Edaran:
$ 948.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 143.95K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00177748
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00015175
Tokenomik AndreyWTR (WTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AndreyWTR (WTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WTR, terokai WTR harga langsung token!

WTR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WTR? Halaman ramalan harga WTR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.