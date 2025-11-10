Andromeda Harga Hari Ini

Harga langsung Andromeda (ANDR) hari ini ialah --, dengan 14.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANDR kepada USD penukaran adalah -- setiap ANDR.

Andromeda kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 202,328, dengan bekalan edaran sebanyak 231.67M ANDR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANDR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0.00104668 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.85, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ANDR dipindahkan +0.93% dalam sejam terakhir dan -5.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Andromeda (ANDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 202.33K$ 202.33K $ 202.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 873.35K$ 873.35K $ 873.35K Bekalan Peredaran 231.67M 231.67M 231.67M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

