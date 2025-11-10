Anduril PreStocks Harga Hari Ini

Harga langsung Anduril PreStocks (ANDURIL) hari ini ialah $ 79.15, dengan 1.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANDURIL kepada USD penukaran adalah $ 79.15 setiap ANDURIL.

Anduril PreStocks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 905,346, dengan bekalan edaran sebanyak 11.45K ANDURIL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANDURIL didagangkan antara $ 77.31 (rendah) dan $ 79.45 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 83.74, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 50.57.

Dalam prestasi jangka pendek, ANDURIL dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan +1.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 905.35K$ 905.35K $ 905.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 905.35K$ 905.35K $ 905.35K Bekalan Peredaran 11.45K 11.45K 11.45K Jumlah Bekalan 11,449.866230856 11,449.866230856 11,449.866230856

