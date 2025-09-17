ANDY70B (ANDY70B) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00012356 24J Tinggi $ 0.00013567 Sepanjang Masa $ 0.02425673 Harga Terendah $ 0.00004387 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) -7.70% Perubahan Harga (7D) -11.76%

ANDY70B (ANDY70B) harga masa nyata ialah $0.0001247. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANDY70B didagangkan antara $ 0.00012356 rendah dan $ 0.00013567 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANDY70B sepanjang masa ialah $ 0.02425673, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004387.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANDY70B telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, -7.70% dalam 24 jam dan -11.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANDY70B (ANDY70B) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 120.38K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 120.38K Bekalan Peredaran 965.38M Jumlah Bekalan 965,383,606.16

Had Pasaran semasa ANDY70B ialah $ 120.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANDY70B ialah 965.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 965383606.16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.38K.