ANDY70B Harga (ANDY70B)

Tidak tersenarai

1 ANDY70B ke USD Harga Langsung:

$0.0001247
$0.0001247$0.0001247
-7.70%1D
mexc
USD
ANDY70B (ANDY70B) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:37:51 (UTC+8)

ANDY70B (ANDY70B) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00012356
$ 0.00012356
24J Rendah
$ 0.00013567
$ 0.00013567
24J Tinggi

$ 0.00012356
$ 0.00012356

$ 0.00013567
$ 0.00013567

$ 0.02425673
$ 0.02425673

$ 0.00004387
$ 0.00004387

+0.50%

-7.70%

-11.76%

-11.76%

ANDY70B (ANDY70B) harga masa nyata ialah $0.0001247. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANDY70B didagangkan antara $ 0.00012356 rendah dan $ 0.00013567 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANDY70B sepanjang masa ialah $ 0.02425673, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004387.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANDY70B telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, -7.70% dalam 24 jam dan -11.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANDY70B (ANDY70B) Maklumat Pasaran

$ 120.38K
$ 120.38K

--
--

$ 120.38K
$ 120.38K

965.38M
965.38M

965,383,606.16
965,383,606.16

Had Pasaran semasa ANDY70B ialah $ 120.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANDY70B ialah 965.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 965383606.16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.38K.

ANDY70B (ANDY70B) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ANDY70B kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ANDY70B kepada USD adalah $ -0.0000179264.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ANDY70B kepada USD adalah $ -0.0000368896.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ANDY70B kepada USD adalah $ -0.00018514515159473004.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.70%
30 Hari$ -0.0000179264-14.37%
60 Hari$ -0.0000368896-29.58%
90 Hari$ -0.00018514515159473004-59.75%

Apakah itu ANDY70B (ANDY70B)

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

ANDY70B (ANDY70B) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

ANDY70B Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ANDY70B (ANDY70B) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ANDY70B (ANDY70B) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANDY70B.

Semak ANDY70B ramalan harga sekarang!

ANDY70B kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ANDY70B (ANDY70B)

Memahami tokenomik ANDY70B (ANDY70B) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANDY70B dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ANDY70B (ANDY70B)

Berapakah nilai ANDY70B (ANDY70B) hari ini?
Harga langsung ANDY70B dalam USD ialah 0.0001247 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANDY70B ke USD?
Harga semasa ANDY70B ke USD ialah $ 0.0001247. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ANDY70B?
Had pasaran untuk ANDY70B ialah $ 120.38K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANDY70B?
Bekalan edaran ANDY70B ialah 965.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANDY70B?
ANDY70B mencapai harga ATH sebanyak 0.02425673 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANDY70B?
ANDY70B melihat harga ATL sebanyak 0.00004387 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANDY70B?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANDY70Bialah -- USD.
Adakah ANDY70B akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANDY70B mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANDY70Bramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:37:51 (UTC+8)

Penafian

