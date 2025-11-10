aneri Harga Hari Ini

Harga langsung aneri (ANERI) hari ini ialah $ 0.00026991, dengan 3.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANERI kepada USD penukaran adalah $ 0.00026991 setiap ANERI.

aneri kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 134,653, dengan bekalan edaran sebanyak 499.98M ANERI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANERI didagangkan antara $ 0.00025036 (rendah) dan $ 0.00027377 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00071644, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000229.

Dalam prestasi jangka pendek, ANERI dipindahkan +1.97% dalam sejam terakhir dan -6.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aneri (ANERI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 134.65K$ 134.65K $ 134.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 269.32K$ 269.32K $ 269.32K Bekalan Peredaran 499.98M 499.98M 499.98M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa aneri ialah $ 134.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANERI ialah 499.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 269.32K.