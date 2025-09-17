Apakah itu AngelBlock (THOL)

AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform. The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality: Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens. The idea for the AngelBlock platform was envisioned by Alex Strześniewski, accompanied by co-founders Dawid Wasilewski and Marcin Majchrzak.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AngelBlock Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AngelBlock (THOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AngelBlock (THOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AngelBlock.

Semak AngelBlock ramalan harga sekarang!

THOL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik AngelBlock (THOL)

Memahami tokenomik AngelBlock (THOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token THOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AngelBlock (THOL) Berapakah nilai AngelBlock (THOL) hari ini? Harga langsung THOL dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa THOL ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa THOL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AngelBlock? Had pasaran untuk THOL ialah $ 74.74K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran THOL? Bekalan edaran THOL ialah 244.85M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) THOL? THOL mencapai harga ATH sebanyak 0.14362 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa THOL? THOL melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan THOL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk THOLialah -- USD . Adakah THOL akan naik lebih tinggi tahun ini? THOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak THOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AngelBlock (THOL) Kemas Kini Industri Penting