Tokenomik AngelBlock (THOL)
AngelBlock (THOL) Maklumat
AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform.
The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality:
Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens.
The idea for the AngelBlock platform was envisioned by Alex Strześniewski, accompanied by co-founders Dawid Wasilewski and Marcin Majchrzak.
AngelBlock (THOL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AngelBlock (THOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik AngelBlock (THOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AngelBlock (THOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token THOL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token THOL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik THOL, terokai THOL harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.