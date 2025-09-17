ANGL TOKEN (ANGL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00357789 $ 0.00357789 $ 0.00357789 24J Rendah $ 0.00377644 $ 0.00377644 $ 0.00377644 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00357789$ 0.00357789 $ 0.00357789 24J Tinggi $ 0.00377644$ 0.00377644 $ 0.00377644 Sepanjang Masa $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.89% Perubahan Harga (1D) -1.79% Perubahan Harga (7D) +5.71% Perubahan Harga (7D) +5.71%

ANGL TOKEN (ANGL) harga masa nyata ialah $0.00367932. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANGL didagangkan antara $ 0.00357789 rendah dan $ 0.00377644 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANGL sepanjang masa ialah $ 0.01037575, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANGL telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, -1.79% dalam 24 jam dan +5.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 791.05K$ 791.05K $ 791.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Bekalan Peredaran 215.00M 215.00M 215.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ANGL TOKEN ialah $ 791.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANGL ialah 215.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.68M.