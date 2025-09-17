ANGLE (ANGLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01394019 $ 0.01394019 $ 0.01394019 24J Rendah $ 0.01547325 $ 0.01547325 $ 0.01547325 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01394019$ 0.01394019 $ 0.01394019 24J Tinggi $ 0.01547325$ 0.01547325 $ 0.01547325 Sepanjang Masa $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Harga Terendah $ 0.01088803$ 0.01088803 $ 0.01088803 Perubahan Harga (1J) +4.16% Perubahan Harga (1D) +9.95% Perubahan Harga (7D) +3.38% Perubahan Harga (7D) +3.38%

ANGLE (ANGLE) harga masa nyata ialah $0.01550177. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANGLE didagangkan antara $ 0.01394019 rendah dan $ 0.01547325 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANGLE sepanjang masa ialah $ 2.33, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01088803.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANGLE telah berubah sebanyak +4.16% sejak sejam yang lalu, +9.95% dalam 24 jam dan +3.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANGLE (ANGLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.50M$ 15.50M $ 15.50M Bekalan Peredaran 201.48M 201.48M 201.48M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ANGLE ialah $ 3.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANGLE ialah 201.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.50M.