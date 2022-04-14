Tokenomik ANGLE (ANGLE)

Tokenomik ANGLE (ANGLE)

Lihat cerapan utama tentang ANGLE (ANGLE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ANGLE (ANGLE) Maklumat

ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin.

The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol.

Laman Web Rasmi:
https://www.angle.money

ANGLE (ANGLE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ANGLE (ANGLE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.99M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 201.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.84M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.33
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01088803
Harga Semasa:
$ 0.01485847
Tokenomik ANGLE (ANGLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ANGLE (ANGLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ANGLE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ANGLE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ANGLE, terokai ANGLE harga langsung token!

ANGLE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ANGLE? Halaman ramalan harga ANGLE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.