Angola (AGLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0,00122068 $ 0,00122068 $ 0,00122068 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0,00122068$ 0,00122068 $ 0,00122068 Sepanjang Masa $ 0,483956$ 0,483956 $ 0,483956 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +%0,66 Perubahan Harga (1D) +%5,37 Perubahan Harga (7D) -%45,28 Perubahan Harga (7D) -%45,28

Angola (AGLA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AGLA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0,00122068 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AGLA sepanjang masa ialah $ 0,483956, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AGLA telah berubah sebanyak +%0,66 sejak sejam yang lalu, +%5,37 dalam 24 jam dan -%45,28 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Angola (AGLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 482,75K$ 482,75K $ 482,75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2,90M$ 2,90M $ 2,90M Bekalan Peredaran 499,45M 499,45M 499,45M Jumlah Bekalan 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0

Had Pasaran semasa Angola ialah $ 482,75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AGLA ialah 499,45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2,90M.