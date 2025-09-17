ANGRYGUY (ANGRYGUY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 0.00290695
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) -0.06%
Perubahan Harga (1D) -0.91%
Perubahan Harga (7D) +8.26%

ANGRYGUY (ANGRYGUY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANGRYGUY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANGRYGUY sepanjang masa ialah $ 0.00290695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANGRYGUY telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan +8.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.65K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.65K
Bekalan Peredaran 997.34M
Jumlah Bekalan 997,344,433.126964

Had Pasaran semasa ANGRYGUY ialah $ 13.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANGRYGUY ialah 997.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997344433.126964. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.65K.