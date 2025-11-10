Animals Wif Guns Harga Hari Ini

Harga langsung Animals Wif Guns (GUNS) hari ini ialah $ 0.00000622, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUNS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000622 setiap GUNS.

Animals Wif Guns kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,208.74, dengan bekalan edaran sebanyak 998.92M GUNS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUNS didagangkan antara $ 0.0000059 (rendah) dan $ 0.00000624 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00008064, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000558.

Dalam prestasi jangka pendek, GUNS dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -17.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Animals Wif Guns (GUNS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Bekalan Peredaran 998.92M 998.92M 998.92M Jumlah Bekalan 998,918,672.131093 998,918,672.131093 998,918,672.131093

Had Pasaran semasa Animals Wif Guns ialah $ 6.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUNS ialah 998.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998918672.131093. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.21K.