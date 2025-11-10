Animated Harga Hari Ini

Harga langsung Animated (AM) hari ini ialah $ 0.00001559, dengan 6.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AM kepada USD penukaran adalah $ 0.00001559 setiap AM.

Animated kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,585.35, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B AM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AM didagangkan antara $ 0.00001454 (rendah) dan $ 0.00001561 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00062621, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001109.

Dalam prestasi jangka pendek, AM dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -3.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Animated (AM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Animated ialah $ 15.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AM ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.59K.