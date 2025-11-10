Animus Harga Hari Ini

Harga langsung Animus (ANIMUS) hari ini ialah $ 0.00110894, dengan 4.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANIMUS kepada USD penukaran adalah $ 0.00110894 setiap ANIMUS.

Animus kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,108,940, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ANIMUS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANIMUS didagangkan antara $ 0.00107773 (rendah) dan $ 0.00120509 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00806966, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028124.

Dalam prestasi jangka pendek, ANIMUS dipindahkan +0.95% dalam sejam terakhir dan -10.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Animus (ANIMUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Animus ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANIMUS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.