Ankr Staked ETH (ANKRETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5,269.22 $ 5,269.22 $ 5,269.22 24J Rendah $ 5,401.25 $ 5,401.25 $ 5,401.25 24J Tinggi 24J Rendah $ 5,269.22$ 5,269.22 $ 5,269.22 24J Tinggi $ 5,401.25$ 5,401.25 $ 5,401.25 Sepanjang Masa $ 5,940.6$ 5,940.6 $ 5,940.6 Harga Terendah $ 534.32$ 534.32 $ 534.32 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) -0.10% Perubahan Harga (7D) +3.98% Perubahan Harga (7D) +3.98%

Ankr Staked ETH (ANKRETH) harga masa nyata ialah $5,362.87. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANKRETH didagangkan antara $ 5,269.22 rendah dan $ 5,401.25 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANKRETH sepanjang masa ialah $ 5,940.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 534.32.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANKRETH telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan +3.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.66M$ 43.66M $ 43.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.66M$ 43.66M $ 43.66M Bekalan Peredaran 8.14K 8.14K 8.14K Jumlah Bekalan 8,138.934967187294 8,138.934967187294 8,138.934967187294

Had Pasaran semasa Ankr Staked ETH ialah $ 43.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANKRETH ialah 8.14K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8138.934967187294. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.66M.