ETH Liquid Staking with Ankr
Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.
ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token.
Benefits
- Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!
- Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.
- Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.
- Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.
- Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ankr Staked ETH (ANKRETH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Ankr Staked ETH (ANKRETH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ankr Staked ETH (ANKRETH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ANKRETH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ANKRETH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ANKRETH, terokai ANKRETH harga langsung token!
