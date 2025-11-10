AnonymousCodingCult Harga Hari Ini

Harga langsung AnonymousCodingCult (ACC) hari ini ialah $ 0.076508, dengan 1.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ACC kepada USD penukaran adalah $ 0.076508 setiap ACC.

AnonymousCodingCult kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 519,705, dengan bekalan edaran sebanyak 6.79M ACC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ACC didagangkan antara $ 0.074738 (rendah) dan $ 0.079092 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.188123, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02861669.

Dalam prestasi jangka pendek, ACC dipindahkan -1.00% dalam sejam terakhir dan -16.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AnonymousCodingCult (ACC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 519.71K$ 519.71K $ 519.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 519.71K$ 519.71K $ 519.71K Bekalan Peredaran 6.79M 6.79M 6.79M Jumlah Bekalan 6,792,804.690411 6,792,804.690411 6,792,804.690411

