Tokenomik AnonymousCodingCult (ACC)

Lihat cerapan utama tentang AnonymousCodingCult (ACC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:39:27 (UTC+8)
USD

AnonymousCodingCult (ACC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AnonymousCodingCult (ACC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 496.22K
Jumlah Bekalan:
$ 6.79M
Bekalan Edaran:
$ 6.79M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 496.22K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.188123
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02861669
Harga Semasa:
$ 0.073054
AnonymousCodingCult (ACC) Maklumat

Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.

Laman Web Rasmi:
https://anoncult.com

Tokenomik AnonymousCodingCult (ACC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AnonymousCodingCult (ACC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ACC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ACC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ACC, terokai ACC harga langsung token!

ACC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ACC? Halaman ramalan harga ACC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
