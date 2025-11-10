BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga ANT COLONY langsung hari ini ialah 0 USD.ANTS modal pasaran ialah 10,841.77 USD. Jejaki masa nyata ANTS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga ANT COLONY langsung hari ini ialah 0 USD.ANTS modal pasaran ialah 10,841.77 USD. Jejaki masa nyata ANTS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ANTS

Maklumat Harga ANTS

Apakah ANTS

Laman Web Rasmi ANTS

Tokenomik ANTS

Ramalan Harga ANTS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ANT COLONY Logo

ANT COLONY Harga (ANTS)

Tidak tersenarai

1 ANTS ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ANT COLONY (ANTS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:07:32 (UTC+8)

ANT COLONY Harga Hari Ini

Harga langsung ANT COLONY (ANTS) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANTS kepada USD penukaran adalah -- setiap ANTS.

ANT COLONY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,841.77, dengan bekalan edaran sebanyak 999.10M ANTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANTS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0019544, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ANTS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ANT COLONY (ANTS) Maklumat Pasaran

$ 10.84K
$ 10.84K$ 10.84K

--
----

$ 10.84K
$ 10.84K$ 10.84K

999.10M
999.10M 999.10M

999,100,701.500589
999,100,701.500589 999,100,701.500589

Had Pasaran semasa ANT COLONY ialah $ 10.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANTS ialah 999.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999100701.500589. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.84K.

ANT COLONY Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.77%

-15.77%

ANT COLONY (ANTS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ANT COLONY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ANT COLONY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ANT COLONY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ANT COLONY kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-33.80%
60 Hari$ 0-49.86%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk ANT COLONY

ANT COLONY (ANTS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ANTS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ANT COLONY (ANTS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ANT COLONY berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga ANT COLONY yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ANTS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ANT COLONY Ramalan Harga.

Apakah itu ANT COLONY (ANTS)

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ANT COLONY (ANTS) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ANT COLONY

Berapakah nilai 1 ANT COLONY pada tahun 2030?
Jika ANT COLONY berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ANT COLONY berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:07:32 (UTC+8)

ANT COLONY (ANTS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang ANT COLONY

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04280
$0.04280$0.04280

+114.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1200
$0.1200$0.1200

+26.31%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004295
$0.000004295$0.000004295

+65.19%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000376
$0.00000000000376$0.00000000000376

+59.32%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013315
$0.013315$0.013315

+31.51%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00394
$0.00394$0.00394

+31.33%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1200
$0.1200$0.1200

+26.31%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.