Antara Token Logo

Antara Token Harga (ANTT)

Tidak tersenarai

1 ANTT ke USD Harga Langsung:

+3.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Antara Token (ANTT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:07:47 (UTC+8)

Antara Token (ANTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-1.23%

+2.67%

-18.90%

-18.90%

Antara Token (ANTT) harga masa nyata ialah $0.00398123. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANTT didagangkan antara $ 0.00382698 rendah dan $ 0.00403117 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANTT sepanjang masa ialah $ 0.625249, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANTT telah berubah sebanyak -1.23% sejak sejam yang lalu, +2.67% dalam 24 jam dan -18.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Antara Token (ANTT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Antara Token ialah $ 250.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANTT ialah 62.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 480.13K.

Antara Token (ANTT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Antara Token kepada USD adalah $ +0.00010359.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Antara Token kepada USD adalah $ +0.0039780521.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Antara Token kepada USD adalah $ +0.0089042080.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Antara Token kepada USD adalah $ +0.0029840684787601004.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010359+2.67%
30 Hari$ +0.0039780521+99.92%
60 Hari$ +0.0089042080+223.65%
90 Hari$ +0.0029840684787601004+299.26%

Apakah itu Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

Antara Token (ANTT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Antara Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Antara Token (ANTT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Antara Token (ANTT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Antara Token.

Semak Antara Token ramalan harga sekarang!

ANTT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Antara Token (ANTT)

Memahami tokenomik Antara Token (ANTT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANTT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Antara Token (ANTT)

Berapakah nilai Antara Token (ANTT) hari ini?
Harga langsung ANTT dalam USD ialah 0.00398123 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANTT ke USD?
Harga semasa ANTT ke USD ialah $ 0.00398123. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Antara Token?
Had pasaran untuk ANTT ialah $ 250.53K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANTT?
Bekalan edaran ANTT ialah 62.62M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANTT?
ANTT mencapai harga ATH sebanyak 0.625249 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANTT?
ANTT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANTT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANTTialah -- USD.
Adakah ANTT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANTT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANTTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:07:47 (UTC+8)

