Antara Token (ANTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00382698 $ 0.00382698 $ 0.00382698 24J Rendah $ 0.00403117 $ 0.00403117 $ 0.00403117 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00382698$ 0.00382698 $ 0.00382698 24J Tinggi $ 0.00403117$ 0.00403117 $ 0.00403117 Sepanjang Masa $ 0.625249$ 0.625249 $ 0.625249 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.23% Perubahan Harga (1D) +2.67% Perubahan Harga (7D) -18.90% Perubahan Harga (7D) -18.90%

Antara Token (ANTT) harga masa nyata ialah $0.00398123. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANTT didagangkan antara $ 0.00382698 rendah dan $ 0.00403117 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANTT sepanjang masa ialah $ 0.625249, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANTT telah berubah sebanyak -1.23% sejak sejam yang lalu, +2.67% dalam 24 jam dan -18.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Antara Token (ANTT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 250.53K$ 250.53K $ 250.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 480.13K$ 480.13K $ 480.13K Bekalan Peredaran 62.62M 62.62M 62.62M Jumlah Bekalan 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Had Pasaran semasa Antara Token ialah $ 250.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANTT ialah 62.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 480.13K.