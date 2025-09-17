Apakah itu Antfarm Token (ATF)

What Is Antfarm Token (ATF)? Antfarm Token (ATF) is an ERC20 token used to pay all swapping fees on Antfarm Finance, a decentralized exchange (DEX) on Ethereum. It was introduced to fit all the needs of the different stakeholders in the ecosystem. What Makes ATF Unique? Being deflationary (15% of the paid fees are burned after every swap) is a core property of the ATF token. This mechanism aims at protecting its holders. With every burn, the value of ATF increases theoretically. Liquidity Providers can claim their fees at any moment, without any impact on the pool value or volume as these fees are paid with the ATF token. This has many advantages: - LPs can further custom their strategy by deciding if they should reinvest their collected fees, diversify into new pools or simply keep them in ATF. By introducing the ATF, we give LPs the ability to create new source of earnings, independently from their initial pool strategy. - Crypto-native projects are incentivised to launch liquidity pools with their own token in the Antfarm ecosystem. It gives them the opportunity to put their stack at work. They can use their collected fees (in ATF) to pay their day-to-day expenses as a company. It prevents them from selling their own token to do so. - For very risky pairs, if one asset value goes to 0, the LPs will lose all their stake in the pair. Thanks to Antfarm's fee system in ATF, even if one of the assets goes to 0, they would be compensated with a certain % from swapping fees. This is a strong risk mitigation. Antfarm is even greater when markets are turbulent! This is when most swappers will be drawn to our pools. As ATF are required to pay for all swapping fees, the demand for ATF will be become substantial in such times.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Antfarm Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Antfarm Token (ATF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Antfarm Token (ATF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Antfarm Token.

Semak Antfarm Token ramalan harga sekarang!

ATF kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Antfarm Token (ATF)

Memahami tokenomik Antfarm Token (ATF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ATF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Antfarm Token (ATF) Berapakah nilai Antfarm Token (ATF) hari ini? Harga langsung ATF dalam USD ialah 0.154162 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ATF ke USD? $ 0.154162 . Lihat Harga semasa ATF ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Antfarm Token? Had pasaran untuk ATF ialah $ 1.40M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ATF? Bekalan edaran ATF ialah 9.07M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ATF? ATF mencapai harga ATH sebanyak 0.247867 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ATF? ATF melihat harga ATL sebanyak 0.068837 USD . Berapakah jumlah dagangan ATF? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ATFialah -- USD . Adakah ATF akan naik lebih tinggi tahun ini? ATF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ATFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Antfarm Token (ATF) Kemas Kini Industri Penting