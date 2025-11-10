Anthropic PreStocks Harga Hari Ini

Harga langsung Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) hari ini ialah $ 213.38, dengan 0.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANTHROPIC kepada USD penukaran adalah $ 213.38 setiap ANTHROPIC.

Anthropic PreStocks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,062,745, dengan bekalan edaran sebanyak 4.98K ANTHROPIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANTHROPIC didagangkan antara $ 210.35 (rendah) dan $ 214.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 220.41, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 124.62.

Dalam prestasi jangka pendek, ANTHROPIC dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan +14.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Bekalan Peredaran 4.98K 4.98K 4.98K Jumlah Bekalan 4,979.994379665 4,979.994379665 4,979.994379665

