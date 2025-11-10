Tokenomik Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Tokenomik Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Lihat cerapan utama tentang Anthropic PreStocks (ANTHROPIC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:39:34 (UTC+8)
USD

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Anthropic PreStocks (ANTHROPIC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Jumlah Bekalan:
$ 4.98K
$ 4.98K$ 4.98K
Bekalan Edaran:
$ 4.98K
$ 4.98K$ 4.98K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 220.41
$ 220.41$ 220.41
Terendah Sepanjang Masa:
$ 124.62
$ 124.62$ 124.62
Harga Semasa:
$ 212.47
$ 212.47$ 212.47

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Maklumat

Anthropic is an AI research company developing Claude, a language model built with a strong focus on safety and interpretability. Their approach emphasizes ethical guardrails and transparent behavior to reduce the risk of harmful outputs while enabling sophisticated natural language capabilities.

Laman Web Rasmi:
https://prestocks.com/anthropic

Tokenomik Anthropic PreStocks (ANTHROPIC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ANTHROPIC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ANTHROPIC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ANTHROPIC, terokai ANTHROPIC harga langsung token!

ANTHROPIC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ANTHROPIC? Halaman ramalan harga ANTHROPIC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi