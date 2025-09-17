Anti Rug Agent (ANTIRUG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01352923$ 0.01352923 $ 0.01352923 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.84% Perubahan Harga (1D) -2.31% Perubahan Harga (7D) +3.85% Perubahan Harga (7D) +3.85%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANTIRUG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANTIRUG sepanjang masa ialah $ 0.01352923, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANTIRUG telah berubah sebanyak -0.84% sejak sejam yang lalu, -2.31% dalam 24 jam dan +3.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 248.38K$ 248.38K $ 248.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 248.38K$ 248.38K $ 248.38K Bekalan Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Jumlah Bekalan 999,763,489.937992 999,763,489.937992 999,763,489.937992

Had Pasaran semasa Anti Rug Agent ialah $ 248.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANTIRUG ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999763489.937992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 248.38K.