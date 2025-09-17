Antitoken (ANTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00007117 $ 0.00007117 $ 0.00007117 24J Rendah $ 0.00229798 $ 0.00229798 $ 0.00229798 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00007117$ 0.00007117 $ 0.00007117 24J Tinggi $ 0.00229798$ 0.00229798 $ 0.00229798 Sepanjang Masa $ 0.01260369$ 0.01260369 $ 0.01260369 Harga Terendah $ 0.00005674$ 0.00005674 $ 0.00005674 Perubahan Harga (1J) -0.83% Perubahan Harga (1D) -96.81% Perubahan Harga (7D) -3.85% Perubahan Harga (7D) -3.85%

Antitoken (ANTI) harga masa nyata ialah $0.00007318. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANTI didagangkan antara $ 0.00007117 rendah dan $ 0.00229798 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANTI sepanjang masa ialah $ 0.01260369, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005674.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANTI telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, -96.81% dalam 24 jam dan -3.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Antitoken (ANTI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.19K$ 73.19K $ 73.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.19K$ 73.19K $ 73.19K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,973,376.09 999,973,376.09 999,973,376.09

Had Pasaran semasa Antitoken ialah $ 73.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANTI ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999973376.09. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.19K.