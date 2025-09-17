Lagi Mengenai ANTI

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:07:54 (UTC+8)

Antitoken (ANTI) Maklumat Harga (USD)

Antitoken (ANTI) harga masa nyata ialah $0.00007318. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANTI didagangkan antara $ 0.00007117 rendah dan $ 0.00229798 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANTI sepanjang masa ialah $ 0.01260369, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005674.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANTI telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, -96.81% dalam 24 jam dan -3.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Antitoken (ANTI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Antitoken ialah $ 73.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANTI ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999973376.09. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.19K.

Antitoken (ANTI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Antitoken kepada USD adalah $ -0.00222480457373516.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Antitoken kepada USD adalah $ +0.0000036222.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Antitoken kepada USD adalah $ +0.0000013830.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Antitoken kepada USD adalah $ +0.00000485487383818594.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00222480457373516-96.81%
30 Hari$ +0.0000036222+4.95%
60 Hari$ +0.0000013830+1.89%
90 Hari$ +0.00000485487383818594+7.11%

Apakah itu Antitoken (ANTI)

$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.

Antitoken (ANTI) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Antitoken (ANTI)

Berapakah nilai Antitoken (ANTI) hari ini?
Harga langsung ANTI dalam USD ialah 0.00007318 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANTI ke USD?
Harga semasa ANTI ke USD ialah $ 0.00007318. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Antitoken?
Had pasaran untuk ANTI ialah $ 73.19K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANTI?
Bekalan edaran ANTI ialah 999.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANTI?
ANTI mencapai harga ATH sebanyak 0.01260369 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANTI?
ANTI melihat harga ATL sebanyak 0.00005674 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANTI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANTIialah -- USD.
Adakah ANTI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANTI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANTIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

