Anvil Harga Hari Ini

Harga langsung Anvil (ANVL) hari ini ialah $ 0.00067755, dengan 1.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANVL kepada USD penukaran adalah $ 0.00067755 setiap ANVL.

Anvil kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 54,339,735, dengan bekalan edaran sebanyak 80.20B ANVL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANVL didagangkan antara $ 0.00066776 (rendah) dan $ 0.00068232 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00929021, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002512.

Dalam prestasi jangka pendek, ANVL dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -26.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Anvil (ANVL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.34M$ 54.34M $ 54.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.75M$ 67.75M $ 67.75M Bekalan Peredaran 80.20B 80.20B 80.20B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Anvil ialah $ 54.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANVL ialah 80.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.75M.