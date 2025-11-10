Tokenomik Anvil (ANVL)
Anvil (ANVL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Anvil (ANVL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Anvil (ANVL) Maklumat
Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.
Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.
What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.
Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.
Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.
Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.
Tokenomik Anvil (ANVL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Anvil (ANVL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ANVL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ANVL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
