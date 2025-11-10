Anyspend Harga Hari Ini

Harga langsung Anyspend (ANY) hari ini ialah $ 0.064196, dengan 3.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANY kepada USD penukaran adalah $ 0.064196 setiap ANY.

Anyspend kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,103,856, dengan bekalan edaran sebanyak 220.00M ANY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANY didagangkan antara $ 0.061309 (rendah) dan $ 0.064654 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.07719, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04940888.

Dalam prestasi jangka pendek, ANY dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -5.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Anyspend (ANY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.10M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 64.11M Bekalan Peredaran 220.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Anyspend ialah $ 14.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANY ialah 220.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.11M.