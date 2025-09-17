Anzen Staked USDz (SUSDZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24J Rendah $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24J Tinggi $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Sepanjang Masa $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Harga Terendah $ 0.898102$ 0.898102 $ 0.898102 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) -0.48% Perubahan Harga (7D) -0.36% Perubahan Harga (7D) -0.36%

Anzen Staked USDz (SUSDZ) harga masa nyata ialah $1.2. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSDZ didagangkan antara $ 1.2 rendah dan $ 1.21 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSDZ sepanjang masa ialah $ 1.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.898102.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSDZ telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan -0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M Bekalan Peredaran 5.38M 5.38M 5.38M Jumlah Bekalan 5,379,334.751653806 5,379,334.751653806 5,379,334.751653806

Had Pasaran semasa Anzen Staked USDz ialah $ 6.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSDZ ialah 5.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5379334.751653806. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.47M.