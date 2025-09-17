Lagi Mengenai USDZ

Anzen USDz Logo

Anzen USDz Harga (USDZ)

Tidak tersenarai

1 USDZ ke USD Harga Langsung:

$0.987123
$0.987123
0.00%1D
mexc
USD
Anzen USDz (USDZ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:43:52 (UTC+8)

Anzen USDz (USDZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.985571
$ 0.985571
24J Rendah
$ 0.989557
$ 0.989557
24J Tinggi

$ 0.985571
$ 0.985571

$ 0.989557
$ 0.989557

$ 1.052
$ 1.052

$ 0.821209
$ 0.821209

-0.01%

-0.01%

-0.10%

-0.10%

Anzen USDz (USDZ) harga masa nyata ialah $0.98746. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDZ didagangkan antara $ 0.985571 rendah dan $ 0.989557 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDZ sepanjang masa ialah $ 1.052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.821209.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDZ telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Anzen USDz (USDZ) Maklumat Pasaran

$ 118.79M
$ 118.79M

--
----

$ 118.79M
$ 118.79M

120.34M
120.34M

120,336,529.7033061
120,336,529.7033061

Had Pasaran semasa Anzen USDz ialah $ 118.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDZ ialah 120.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120336529.7033061. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.79M.

Anzen USDz (USDZ) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Anzen USDz kepada USD adalah $ -0.0001496868158405.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Anzen USDz kepada USD adalah $ +0.0009114255.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Anzen USDz kepada USD adalah $ +0.0002328430.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Anzen USDz kepada USD adalah $ -0.0070815495035616.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001496868158405-0.01%
30 Hari$ +0.0009114255+0.09%
60 Hari$ +0.0002328430+0.02%
90 Hari$ -0.0070815495035616-0.71%

Apakah itu Anzen USDz (USDZ)

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

Anzen USDz (USDZ) Sumber

Anzen USDz Ramalan Harga (USD)

USDZ kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Anzen USDz (USDZ)

Berapakah nilai Anzen USDz (USDZ) hari ini?
Harga langsung USDZ dalam USD ialah 0.98746 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDZ ke USD?
Harga semasa USDZ ke USD ialah $ 0.98746. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Anzen USDz?
Had pasaran untuk USDZ ialah $ 118.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDZ?
Bekalan edaran USDZ ialah 120.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDZ?
USDZ mencapai harga ATH sebanyak 1.052 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDZ?
USDZ melihat harga ATL sebanyak 0.821209 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDZialah -- USD.
Adakah USDZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:43:52 (UTC+8)

Anzen USDz (USDZ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

