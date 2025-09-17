Anzen USDz (USDZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.985571 $ 0.985571 $ 0.985571 24J Rendah $ 0.989557 $ 0.989557 $ 0.989557 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.985571$ 0.985571 $ 0.985571 24J Tinggi $ 0.989557$ 0.989557 $ 0.989557 Sepanjang Masa $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Harga Terendah $ 0.821209$ 0.821209 $ 0.821209 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.10% Perubahan Harga (7D) -0.10%

Anzen USDz (USDZ) harga masa nyata ialah $0.98746. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDZ didagangkan antara $ 0.985571 rendah dan $ 0.989557 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDZ sepanjang masa ialah $ 1.052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.821209.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDZ telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Anzen USDz (USDZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.79M$ 118.79M $ 118.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.79M$ 118.79M $ 118.79M Bekalan Peredaran 120.34M 120.34M 120.34M Jumlah Bekalan 120,336,529.7033061 120,336,529.7033061 120,336,529.7033061

Had Pasaran semasa Anzen USDz ialah $ 118.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDZ ialah 120.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 120336529.7033061. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.79M.