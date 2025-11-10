Anzens USDA Harga Hari Ini

Harga langsung Anzens USDA (USDA) hari ini ialah $ 1.008, dengan 0.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDA kepada USD penukaran adalah $ 1.008 setiap USDA.

Anzens USDA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,143,333, dengan bekalan edaran sebanyak 10.08M USDA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDA didagangkan antara $ 1.0 (rendah) dan $ 1.046 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.529751.

Dalam prestasi jangka pendek, USDA dipindahkan +0.07% dalam sejam terakhir dan -2.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Anzens USDA (USDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.14M$ 10.14M $ 10.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.14M$ 10.14M $ 10.14M Bekalan Peredaran 10.08M 10.08M 10.08M Jumlah Bekalan 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

