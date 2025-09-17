Apartment (APARTMENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) +0.62% Perubahan Harga (7D) +1.06% Perubahan Harga (7D) +1.06%

Apartment (APARTMENT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, APARTMENT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APARTMENT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, APARTMENT telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +0.62% dalam 24 jam dan +1.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apartment (APARTMENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Bekalan Peredaran 99,974.69T 99,974.69T 99,974.69T Jumlah Bekalan 9.997468928532136e+16 9.997468928532136e+16 9.997468928532136e+16

Had Pasaran semasa Apartment ialah $ 5.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APARTMENT ialah 99,974.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.997468928532136e+16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.30K.