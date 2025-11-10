ApeChainHOES Harga Hari Ini

Harga langsung ApeChainHOES (HOES) hari ini ialah $ 0.00001122, dengan 1.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HOES kepada USD penukaran adalah $ 0.00001122 setiap HOES.

ApeChainHOES kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,276.91, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B HOES. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOES didagangkan antara $ 0.00001044 (rendah) dan $ 0.00001133 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000086, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000839.

Dalam prestasi jangka pendek, HOES dipindahkan -0.96% dalam sejam terakhir dan +3.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ApeChainHOES (HOES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ApeChainHOES ialah $ 11.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOES ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.28K.