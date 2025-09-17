Apeiron (APRS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00305376 $ 0.00305376 $ 0.00305376 24J Rendah $ 0.0038937 $ 0.0038937 $ 0.0038937 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00305376$ 0.00305376 $ 0.00305376 24J Tinggi $ 0.0038937$ 0.0038937 $ 0.0038937 Sepanjang Masa $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 Harga Terendah $ 0.00187248$ 0.00187248 $ 0.00187248 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) +3.65% Perubahan Harga (7D) +3.65%

Apeiron (APRS) harga masa nyata ialah $0.00348454. Sepanjang 24 jam yang lalu, APRS didagangkan antara $ 0.00305376 rendah dan $ 0.0038937 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APRS sepanjang masa ialah $ 1.89, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00187248.

Dari segi prestasi jangka pendek, APRS telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +3.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apeiron (APRS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 692.41K$ 692.41K $ 692.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Bekalan Peredaran 197.71M 197.71M 197.71M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Apeiron ialah $ 692.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APRS ialah 197.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.50M.